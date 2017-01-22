加冷河ABC Waters项目开幕

（联合早报网讯）加冷河又多一处休闲空间，让公众更亲近我国宝贵的水资源。

文庆路上段至沈氏道的加冷河是今年首个开幕的“活跃、美丽、清洁”水源计划（Active，Beautiful，Clean Waters，简称ABC Waters）项目。整个水道美化工程耗资约380万元。

公用事业局在320公尺长的河段上增建了两个瞭望台，其中一个采用象征“帆船”的抽象造型，以保留过去加冷河上帆船穿梭的历史。

原本仅三公尺宽的步道也已加宽至15公尺，让行人和脚踏车骑士更安全地共享空间。

公用局多年来与其他政府机构和私人企业合作，致力把ABC Waters设计概念融入住宅项目中。

新组屋Kallang Trivista就有至少三条走道通向新的ABC Waters项目。原有阶梯也改设为斜坡，方便年长者和行动不便者。

通讯及新闻部长雅国博士今天在开幕仪式上说，水道经过美化后，也意味着我国更进一步接近实现永续新加坡发展蓝图，打造更宜居和活跃的家园。

本地目前共有17个蓄水池，遍布全岛的河流、水道和沟渠长约8000公里。加上刚开幕的加冷河段，以及即将在下月26日开幕的双溪黄埔金吉路河段，全岛至今有34条水道成功改头换面。