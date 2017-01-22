律政部：决不能让虚假信息祸害在我国发生

工人党今天发文告说，倘若政府有意修改《防止骚扰法》，以更清楚地列明法令要如何保护政府免受骚扰，工人党将极力反对相关的修正法案。对此，律政部今天措辞强硬地回应说，工人党的声明完全误解并曲解这当中牵涉的课题，以及政府的用意。

工人党的文告对最高法院上诉庭三司本月针对国防部与科技公司MobileStats和英文时评网站“网络公民”（The Online Citizen，简称TOC）涉及的《防止骚扰法》一案判决表示欢迎，但同时指出，对律政部针对判决的回应表示关注，因为其回应意味着政府将探讨采取进一步行动。

工人党认为，就如法官针对国防部此案所说，政府拥有显著的资源，能使用多种媒体渠道回应不实言论，因此无须援引《防止骚扰法》以免政府被“骚扰”。律政部针对工人党声明回应媒体询问时指出，除了“骚扰”，《防止骚扰法》也是针对“虚假声明”的法定法律行动（statutory remedies）。

律政部重申，在有关总理公署对陈崇铭的案件中，政府的意图是针对“虚假声明”，也就是现在被视为“假新闻”的内容，采取法定法律行动，此案与“骚扰”毫无关系，而是关乎“虚假声明”，而上诉庭之前也裁定此案涉及针对政府机构的不实言论，但针对政府是否可要求刊登真实言论的立场不一。

律政部说：“政府从来没说需要免受骚扰的保护，政府也没有意图修改《防止骚扰法》，保护自己免受骚扰。政府本月16日的声明阐述了政府对于虚假信息的立场，而不是针对骚扰的立场。”

律政部重申：“政府坚信决不能让虚假信息造成的祸害在我国发生，以便这削弱我们的民主社会和体制。”

“在一个虚假信息可以影响选举结果、玷污公共讨论，并削弱民主社会的时代，政府、企业和个人可以针对虚假声明发出强有力回应的能力，是至关重要的。这些虚假声明可能败坏公共辩论，误导决策。”

律政部认为，所有人，包括政府，都应该有权利可以指出一些公开的谎言，并且让公众知道真实的事实。律政部说，政府有必要采取保护公众和我国体制的措施，以便虚假信息的传播带来确实的风险，“而无论政府的意图和用意可能被曲解成什么，政府绝不会回避闪躲。”