本地工业房地产去年第四季租金和价格下降

（联合早报网讯）受新工业房地产供应增加影响，本地工业房地产的租金和价格连续七个季度下跌。

裕廊集团（JTC）星期四（26日）发布的最新数据显示，去年第四季工业房地产的整体价格和租金分别环比下跌3.0％和0.5％，同比则下跌9.1％和6.8％。

在四种工业房地产中，只有商业园空间租金在去年第四季有所上升，环比上涨1.2％，同比上涨0.5％。

多用户厂房、单用户厂房和货仓的租金环比跌幅介于0.2％至0.9％，同比则下跌6.4％至7.7％之间。

裕廊集团企业服务、策划与政策总署助理总裁萧国良指出，工业房地产价格和租金下滑，是由多项因素导致的。

这包括2013年出台的卖方印花税和目前的经济放缓情况，抑制了需求。另外在2010年至2014年政府工业售地计划出售了大量地段，以及裕廊集团推出的新项目，提高了供应量。

报告也指出，去年第四季的整体工业房地产租用率微升0.4个百分点至89.5％，这是因为租户陆续搬入在前几个季度获得领取临时入伙证的新项目。

尽管如此，第四季的整体租用率仍然比前年同期少了1.1百分点。

在供应量方面，去年全年推出的新工业空间达到180万平方公尺。今年则会有大约240万平方公尺，这包括54万8000平方公尺的多用户厂房。

这比过去三年来每年平均的180万平方公尺供应量和130万平方公尺需求量要高。这会进一步压低租用率、价格和租金，降低租户的营业成本。