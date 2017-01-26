三代同堂组屋项目平均订购率为83%

看中三代同堂组屋的双主人房设计恰好可把其中一间给年迈母亲居住，49岁男教师毅然决定卖掉原本的五房式组屋改买三代同堂组屋单位方便自己就近照顾母亲，同时让家人有更多时间陪伴她共享天伦乐。

陈照华（49岁，教师）和妻子温彩莉（48岁，会计执行人员）在1999年结婚后，就搬离了原本和父母一起居住的文礼一代四房式组屋，和妻子在不远处购买了一间五房式组屋当结婚新居。

但考虑到86岁母亲近年来饱受慢性病所扰，陈照华过去几年来都一直在物色一间合适的房子，希望能接母亲一起过来住。

他说：“我们之前有看过一些转售组屋单位，但是这些单位都没有两间附有厕所的主人房。一直到我们看到建屋局推出的三代同堂组屋（3Gen flat），刚好有双主人房概念，恰恰符合了我们的需求，因此我就说服家人购买。”

截至去年底，建屋发展局已推出了18个项目的约1100间三代同堂组屋供给向陈照华这样的买家申请。

在2013年至2015年期间完成选购的三代同堂组屋项目平均订购率为83%，在这期间推出的786个单位中已有651个被订购。

建屋局提供的数据也显示，在这651个单位当中，47%是首次购屋者订购的单位，其余则是二次购屋者所订购的单位。

其中，Saraca Breeze@Yishun、Punggol BayView和Tampines GreenRidge所推出的共192个单位的订购率达100%。

在众多三代同堂组屋项目中，位于裕廊西的Boon Lay View率先成为首批完工的三代同堂组屋。

建屋发展局在2013年开始试行推出三代同堂组屋单位，供想要多代人同住一个屋檐下的家庭申购。这些单位的面积是115平方公尺，有四个房间，其中两间房间附有厕所，能提供更多私人空间给同一屋檐下的家庭成员。

已婚夫妇或计划结婚的配偶可以同他们的父母一起申请三代同堂组屋。但这些组屋将面对限制，在未满五年的最低居住年限时不能出租单个房间，满足最低居住年限后，屋主也只能转卖给同样符合多代家庭条件的买家。

建屋局曾在1980年代尝试推出类似三代同堂组屋的单位，约有360个，不过因为不是很受欢迎，该局停止建造这类单位。直到三年多前，该局才再度试行推出新的三代同堂组屋。