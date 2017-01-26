春到河畔2017开幕

（联合早报网讯）一年一度的“春到河畔”今晚在璀璨烟花下掀开序幕，未来式主题彩灯与传统特色灯组相映成趣，激荡出别具一格的新春喜气。

副总理兼国家安全统筹部长张志贤今晚莅临滨海湾浮动舞台，为“春到河畔2017”主持亮灯仪式。张志贤过后接受媒体访问时，祝愿国人在来临的丁酉鸡年，掌握新的发展契机。

张志贤说：“很高兴看到今年春到河畔的灯组融合未来式和传统元素，以及多元种族文化特色。祝愿大家新年快乐，万事如意。”

今晚庆祝活动的嘉宾包括总理公署部长陈振声、卫生部长颜金勇、担任今年春到河畔工委会主席的白沙—榜鹅集选区议员孙雪玲，以及淡滨尼集选区议员钟丽慧等。

迈入第31个年头的春到河畔，今年除了展示传统的十二生肖和财神爷等灯饰造型，还增添充满现代和未来设计元素的灯组。例如，主打灯组“雄鸡鸣春，生机勃勃”，就透过樟宜机场Jewel、榜鹅生态市镇，以及智能汽车与机器人等灯饰造型，展现新加坡打造可持续智慧城市的愿景。

亮灯仪式后，众多本地及海外艺人和表演团队为现场民众呈献精彩演出。参加中国选秀比赛爆红的本地歌手向洋（Nathan Hartono），以他惯有融合中西的唱腔诠释《城里的月光》等国人耳熟能详的歌曲，赢得现场观众热烈掌声。其他表演项目包括本地弹唱人制作室新谣组曲和重庆市杂技艺术团的高难度杂技表演。

春到河畔将举行至2月4日，入场免费。活动是由新加坡宗乡会馆联合总会、新加坡报业控股、新加坡中华总商会、新加坡旅游局及人民协会联办。