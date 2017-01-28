李总理初一到圣诺哥发电厂拜年

我国去年第四季经济增长强劲，增长步伐有望在鸡年里持续下去。李显龙总理说，未来经济委员会的建议和2月下旬公布的财政预算案，将帮助国人和经济向前进。

李总理今早前往圣诺哥发电厂，向大年初一仍需工作的员工拜年，并与他们一起捞鱼生。他过后接受媒体访问时，谈到了国人都非常关注的经济前景。

经济发展局日前公布我国去年经济表现预估数据，第四季经济增长强劲，促使2016年整体增长达1.8%。对此李总理表示，这虽然比期望来的低一点，但比预期高一些。

“去年年底经济有一些增速现象，我希望今年能持续下去。”

他说，我国过去一年在推动经济建设与改革、工资提升以及员工与企业方面的转型，都取得了“稳健的进展”。但与此同时，国际上也出现了出乎意料的美国总统选举结果、英国脱离欧盟等具震撼性的改变。

李总理说：“我们区域里的整个大战略局势也渐渐转移，所以我们必须了解这个大环境。我们在新加坡，要做好我们的准备。”

至于经济转型的方向，李总理说，未来经济委员会将在不久后公布的报告中提出多项具建设性的建议，政府也会在2月20日公布的财政预算案中宣布一系列政策帮助国人和新加坡经济向前进。

他说：“今年是鸡年，我希望这会是个机遇处处、蓬勃的年头。”