近3000个租赁组屋租户过去五年晋升拥屋族

（联合早报网讯）原本连O水准学历都没有的年轻单亲妈妈为了两个幼女发奋图强，努力进修后终于守的云开，靠自己的收入买了人生中第一间房子，期待这次农历年邀请妈妈来一起吃团圆饭。

现年27岁的卓慧敏是名月入约3000元的会计助理。但有别于一般同龄女孩，这份薪水还要用来养她的七岁和四岁女儿。她和丈夫婚后都忙于工作，疏于沟通，最后因为个性不合于2014年4月分居，两个女儿的抚养权归她。

她说：“小时候我住的组屋很旧，环境不是最好的，因此我希望能给孩子最好的。现在有了自己的家算松了口气。看到女儿开心在家里跑来跑去，我偶尔陪他们烘焙糕点，真的很开心。”

过去五年来，已有近3000个租赁组屋租户晋升拥屋族，透过预购组屋销售活动中成为首次购屋者。单是去年，就有超过550名租户购买了自己的组屋。

建屋发展局提供的最新数据显示，过去五年来，每年都有介于500至700名租赁组屋租户晋升组屋单位屋主。

其中，超过80%的租赁组屋租户是透过申请并获得额外公积金购屋津贴（Additional CPF Housing Grant，简称AHG）和特别公积金购屋津贴（Special CPF Housing Grant，简称SHG）当中的其中一项或两项津贴购得组屋。

受惠者当中，有约400人获得了六万元或八万元的最高额津贴，也有超过650名租户是在在租户优先计划（Tenants’ Priority Scheme）下订购组屋。

在在租户优先计划下，符合条件的租赁组屋租户可以透过预购组屋或剩余组屋销售活动申请二房式灵活或三房式组屋单位。