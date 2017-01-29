SMRT:东西线轨道电路故障 与更换轨枕无关

（联合早报网讯）近来地铁东西线上接连发生的轨道电路故障，与最近刚完工的轨枕更换工程没有关联。新的列车信号系统启用后，将显著提高轨道电路的可靠度。

SMRT今早在网站发布博文澄清，东西线最近发生的两起轨道电路故障，并不是由刚竣工的东西线轨枕更换工程引起的。

SMRT解释说，轨道电路系统是列车信号系统的一部分，并不属轨枕基础设施之一。它是用来发信号给列车运作控制中心，以监督列车的速度、地点及列车的身份。

当轨道电路发生故障，列车经过受影响路段时必须放慢车速，以策安全。碰到繁忙时段，列车因为须减速而导致地铁拥挤。此外，列车之间也须保持一个安全距离，这导致列车在距离轨道电路故障好几百米的地方不时暂停行驶。

SMRT指出，日益老化的轨道电路之所以故障主要有两个原因，一是地铁站内的信号设备室其中一个器材硬件出现故障；如果是这类故障，工程人员一般可在合理时间内纠正问题。

这是因为比起在轨道上发生的电路故障，地铁站内的器材比较易于前往检查；工程人员要进入轨道检查，须先取得批准，当局也可能得关掉电源或调动列车为工作人员提供保护。

此外，在纠正轨道电路故障时，工程人员必须先确定事故不是由地铁站信号设备室的器材故障所致，才能着手调查是否与轨道上的故障有关。

SMRT说：“这也就是为什么轨道器材故障往往需要较长时间才能恢复。”

在新的列车信号系统启用后，旧的轨道电路系统也会以一套更先进及可靠的新系统取代，以后轨道电路故障不会再导致列车长时间延误。