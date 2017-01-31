美国股市周一下跌，因投资者担心，特朗普发布的限制移民行政令，可能对市场不利。

道琼斯工业指数和标普500录得今年以来最大单日跌幅。道琼斯工业指数下跌122.65点至19971.13点；标准普尔500指数 下滑13.79点至2280.90点；纳斯达克指数下跌47.07点至5613.71点。新加坡海峡时报上周五除夕收报3064.85点，起0.43％或13.07点。

今天开盘后可关注股票如下：

据报道，胜科海事(Sembcorp Marine)正与中国的保利集团（Poly Group）和GCL集团进行最后谈判，洽谈有关提供一个新建浮式液化厂的开发服务，项目可能位于埃塞俄比亚，并将是首个在该地展开的液化天然气项目。 吉宝企业（Keppel Corp）上周五发表文告说，该集团已经同意将它在通用吉宝电气能源服务（GE Keppel Energy Services）的全部股权出售给通用电气新加坡（GE Singapore），总价达2460万元。 据报道，新加坡交易所（SGX） 提供的产品虽覆盖80%的亚洲经济，也已经有韩国基金和韩国公司在本地挂牌，但它仍希望能推出更多韩国产品。市场预测，其中可能推出的 产品是韩国股指期货。