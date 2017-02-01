尚穆根吁扩大共同空间 抗“回教恐惧症”现象

政府为维系种族与宗教和谐而制定的一些政策不时受到批评，但内政部长兼律政部长尚穆根指出，如今横扫西方国家的民粹主义浪潮将对新加坡造成影响，在这样的背景下政府为扩大各族群共同空间所做的政策介入更为重要，这也需获得广大人民的支持。

尚穆根是临时决定出席今午由拉惹勒南国际关系研究院（RSIS）配合多元社会跨宗教关系学计划举办的研讨会。他在一场圆桌论坛前发表讲话时一开始就说，自己原本不打算出席并致辞，但过去几天美国总统特朗普上任后暂禁全球难民和七国公民入境的行政命令所引起的反弹，以及过去一年西方世界出现的民粹主义与其所引发的“回教恐惧症”（Islamophobia），令他十分关注。

尚穆根指出，在这样的大环境中，新加坡政府必须传达明确的信息，保证各族群，包括回教群体的安全与自由。他指出，不时会有一些国人提出应废除种族标签模式等政策，认为社会已发展至无需这些标签，但尽管这些人是出于好意并且可能也是受教育者，但他们忽略了新加坡作为一个多元种族与宗教社会所面对的现实。

尚穆根认为取消种族标签这样的举措尽管会受欢迎，但只不过是“装腔作势”。他说：“良好的治理不能只是做做效果。”

谈及美国社会现状，尚穆根指出，目前特朗普政府决策所引发的反弹除了将影响外界对美国的观感以及美国在世界的领导地位，有关言论也可能引发一股反美情绪在世界各地回教群体中发酵，这对新加坡等其他国家将带来“严重威胁”。

“我们必须誓言不让排外主义与多数主义影响各族群尤其是少数族群利益的保障与其享有的平等权利。要做到这点，政府需要社会的支持，尤其需要多数族群的支持。”