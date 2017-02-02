ACRES将获救马来西亚巨龟送回马国

去年在林厝港一带过马路时被公众发现因而获救的濒危马来西亚巨龟今早被送回马来西亚，成为关爱动物研究协会送回原生地的爬行动物。

关爱动物研究协会（ACRES）今早在协会创办人兼执行长黄国光、社会及家庭发展部长陈川仁和众多协会人员的见证及协助下，将这只重达30公斤，长60公分的马来西亚巨龟小心翼翼地放在笼子里，随后将它送回马来西亚柔佛州，预计中午时会抵达。

ACRES之前曾将两只猴子送回他们的原生地，而这只马来西亚巨龟（Malaysian giant turtle）是他们送回原生地的第三只动物。

名为拉哈玉（Rahayu）的马来西亚巨龟将先由柔佛州的相关政府接手照顾，最终会被放生到彭亨州的自然保护区，回归大自然怀抱。

ACRES副执行长卡莱（Kalai Vanan）受访时说：“拉哈玉应该是在很早以前就被抛弃。她获救后，我们给她很多种不同种类，而且是在她的原生地（native habitat）可以被觅得的食物，因此她的胃口不错，还蛮活跃的，我相信她会过得很好。”

马来西亚星龟是东南亚最大的淡水龟，已被列入国际自然保护联盟（IUCN）的濒危动物名单。如果没被公众发现，这只马来西亚巨龟可能会面临被非法贩卖成宠物的危险，或取其身体部位制作成中药的可能。

卡莱说，一般在决定是否要将获救动物送回原生地时，除了动物的健康情况，也会先考量她是否能够在再野外生存，还有如何和当地政府接洽，办理必要的手续。

ACRES目前安置超过180只获救的野生动物。卡莱透露，他七年前刚加入ACRES时，每个月接到的热线电话通数多达一两百通，但这个数字已上升至目前的约600通，显示有越来越多人关注野生动物课题。

也是义顺集选区议员的黄国光透露，协会之目前有计划将印度星龟送回原生地，已经着手与当非政府接洽，同时也已经为这群星龟进行必要的检医药测。