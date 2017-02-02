政府为市镇会提供的津贴将增加一倍

（联合早报网讯）国家发展部每年将额外向市镇理事会拨款超过1亿元，协助他们应付电梯维修保养等开支。

国家发展部今天发文告说，为了协助市镇会应付运作需求和长期资本开支，该部门将为市镇会提供额外资金援助，这包括电梯保养津贴（Lift Maintenance Grant）和电梯更换基金（Lift Replacement Fund）配对津贴。

在电梯保养津贴下，国家发展部会为每部由市镇会所有并保养的电梯，提供600元津贴，协助他们应对更高的电梯维修保养开支。国家发展部预计，每年将为此额外拨款1300万元。

从今年4月1日起，所有市镇会必须设立新的电梯更换基金（Lift Replacement Fund），并定期拨款进这个基金。

国家发展部将通过配对方式，为市镇会的电梯更换基金注入额外资金，金额是市镇会每季度拨入基金款额的50％。国家发展部预计，政府每年得为此拨款超过5000万元。

政府去年宣布，未来10年也会在电梯提升计划（Lift Enhancement Programme）下，拨款约4亿5000万元，协助各市镇会改进组屋电梯，添加新的安全设施。

国家发展部说，算上所有新的津贴，市镇会每年将获得超过1亿元额外拨款，这也意味国家发展部为市镇会提供的拨款援助将增加一倍。