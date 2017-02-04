巴耶利峇基层又出现新面孔

（联合早报网讯）阿裕尼集选区的巴耶利峇分区又出现新面孔——原本活跃于波东巴西区的律师杨陞才，两周前开始出席巴耶利峇基层的活动。他是继热衷无偿服务的刑事律师陈俊良，去年8月到巴耶利峇基层服务后的另一张新面孔。

《联合早报》记者今天一早随杨陞才（38岁）和陈俊良（37岁）带领基层人员，到后港1道（罗弄阿苏，Lorong Ah Soo）第105座的巴刹与熟食中心，向摊贩拜年。

只见基层人员纷纷向摊贩们介绍杨陞才这位“老板”。开始时，陈俊良还走在杨陞才身旁，待杨陞才“热身”后，两人的距离就越来越大，由杨陞才当“前锋”了。

杨陞才2015年上半年开始活跃于波东巴西区，出任人民行动党波东巴西支部秘书。他目前既是波东巴西公民咨询委员会副主席，也是巴耶利峇公民咨询委员会副主席。他的出现引发坊间猜测他才是取代武吉巴督区议员穆仁理，出任行动党巴耶利峇支部主席的“真命天子”。

把头发剪短和戒烟已一个月的陈俊良受访时说，行动党总部不久前通知他要把他调回义顺集选区帮忙的消息。他到巴耶利峇服务后，已卸下行动党忠邦支部副主席的职务，但他虽出任巴耶利峇公民咨询委员会副主席，半年来却没有正式受委为行动党巴耶利峇支部主席。

前年大选中，除了宏茂桥集选区前议员杨木光，其他四名代表行动党应战者都是该党阿裕尼各支部的主席。由谁出任巴耶利峇支部主席一职，继而在下一届大选中披甲上阵，因此备受关注。

陈俊良和杨陞才受访时异口同声地说，不管到哪一区去，都会尽心尽力服务居民，不去考虑下届大选是否代表行动党出征的问题。