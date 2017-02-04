前左翼政治人物方水双逝世 享年85岁

（联合早报网讯）前左翼政治人物和早期工运领袖方水双2月4日下午在家中逝世，享年85岁。他留下遗孀陈宝珍和三名子女。

方水双是上世纪50年代的工运领袖，也是人民行动党成立时的召集人之一，当过行动党首届中委。不过他后来因为政见不同离开行动党，并与林清祥等人组织社会主义阵线。

方水双的长子方永晋（48岁，漫画作者）告诉《联合早报》，父亲因年迈自然离世。虽然他之前曾多次进出医院，但家人还是没有料到他会突然辞世。

方永晋当天下午遛狗后回返家中时，发现父亲已经没有生命迹象，便赶紧召救护车。民防人员在下午5时15分宣告方水双去世。

1931年生于马来西亚柔佛州新加兰镇的方水双，和妻子陈宝珍育有两男一女，除了长子方永晋，还有长女方秀敏和幼子方永胜。

方水双1950年到新加坡华侨中学插班念中二，与林清祥成为同学。1950年他离开华中进入私立英校就读，但不久便到一间船务公司当书记。

他在1952年加入绿色巴士有限公司，在隔年4月的巴士工联领导层改选中被推举为总务，与工运结缘。

1954年，方水双和林清祥通过朋友介绍，在欧思礼路38号结识已故建国总理李光耀，并同意共组人民行动党，但在1961年从行动党分裂出来，另组社会主义阵线。方水双在1963年的冷藏行动中遭逮捕并被送到麻坡拘留。

他在1967年出狱后，曾在吉隆坡和新山等地工作和居住。1990年之前被禁止回返新加坡。

方水双的老朋友林清如受访时说：“1950年代我到工会找二哥林清祥时，总会遇到方水双，他是林清祥最亲密的战友之一，对当时的职工运动贡献不小。”

在林清如眼中，方水双是很有组织能力的工运领袖，很多老板一听到他来谈判都怕他三分，因为他是谈判能手。林清如说：“他这一生已尽力了，也过得很充实有意义。”

他最后一次见到方水双，是去年6月11日在笨珍培群独立中学林清祥纪念大楼的落成典礼上。林清如记得他当时是抱病出席典礼。