精深局将加强宣导力度帮助中小企从技能创前程计划中受惠

（联合早报网讯）技能创前程计划推行一年多取得稳健进展，去年由政府资助国人进修的技能培训学额，比前年增加约九万个。

尽管初步成绩令人鼓舞，精深技能发展局（SkillsFuture Singapore，简称精深局）局长黄子鹏强调，计划在提升国人的终身学习和掌握精专技能理念方面，依然任重道远。精深局接下来会把触角伸向更多国人和企业，尤其会支持中小企业提升能力，以便从技能创前程措施中受惠。

黄子鹏日前接受媒体访问，评估“技能创前程”（SkillsFuture）计划“成绩单”时说，从数据上衡量，计划有相当亮眼的成绩。

去年，各政府机构资助的培训学额约92万个，比前年增超过一成；从中受益的企业，去年达1万7000家，比前年1万5000家增多；受惠国人则从前年35万人增至去年38万人。

他说，计划的宗旨是推动思维转变，提高社会大众对精进技能和终身学习的重视，但这方面的进展不易衡量，毕竟人们对追求学历和文凭的既定观念，短时间难改变。

但一些雇主已开始改变作风，愿意投入资源和时间，通过技能创前程在职培训计划等项目，将员工的技能培养起来。

精深局将通过技能创前程对接计划（SkillsFuture Engage）向国人和企业解释计划细节，同时也会同商联会等合作，支持资源有限的中小企业提升人力资源能力，从技能创前程中受惠。详情近期宣布。

此外，技能创前程计划将推出更多针对不同对象的职场培训项目，包括让进修课程的工作人士，也能将课堂所学的知识与工作的实践经验相辅相成。