李总理发唁函悼念方水双

（联合早报网讯）李显龙总理发唁函悼唁昨天逝世的前左翼政治人物和早期工运领袖方水双。

方水双昨天下午在家中逝世，享年85岁。李总理在写给方水双遗孀陈宝珍的信中，对方水双辞世感到惋惜。

李总理在忆述新加坡上个世纪中期的政治斗争时指出，人民行动党与方水双和林清祥等人离开行动党后组织的社会主义阵线之间的斗争是一场激烈交锋，但并非正邪之争。

方水双是是上世纪50年代的工运领袖，也是人民行动党1954年成立时的召集人之一，当过行动党首届中委。不过他后来因为政见不同离开行动党，并与林清祥等人组织社会主义阵线。

李总理说，两个阵营麾下都是“全心付出、守纪律、深具勇气之士”，但社阵当时如果胜出，“新加坡的历史就会彻底不同”。

他写道：“没有经历过这些事迹的新加坡人很难理解那个时代背景的壮志情怀。那是对社会持截然不同愿景的两组人之间一场激烈的思想交锋。林清祥和方水双如果胜出，新加坡的历史会截然不同。所幸他们没有胜出，多名与他们同道的人在事过多年、尘埃落定后也认识到这一点。”

李总理也相信，已故建国总理李光耀会如21年前悼念林清祥一样评价自己与方水双之间的关系，即“有着深远的意识形态分歧，但从无个人恩怨”。李总理写道：“李光耀和他的同僚欣赏并尊重他们的政治对手，他们欣赏后者的生活简约，以及无私付出。”

李总理也引述李光耀在《白衣人——新加坡执政党秘辛》一书中的看法，指正因为有林清祥、方水双等社阵人士作为对手，李光耀和他的行动党同僚才体会到“为使命付出的意义”。