兀兰双尸三命案今午过堂

兀兰双尸三命案的涉案男子上周一（1月30日）被控谋杀妻子后，今天中午12时案件过堂。

身材肥胖的张锦兴（41岁）穿红色衬衫，戴眼镜，神情镇定，精神看来不错。

控方告诉法官，被告在本月1日刚从中央医院出院，控方以调查还未完成为理由，要求继续还押被告。

法官批准申请，把案展至本月13日过堂。

警员带被告离开犯人栏时，坐在公众席的被告父亲，即刻站起跟他挥手。被告的弟弟也出庭旁听。

被告的父亲休庭时说，他想帮被告请律师，但经济方面有困难。

他说，这几天有好好休息，妻子因为生病，今天没有到法庭看儿子。他后来与小儿子一起到国家法院的社区法律中心（Community Justice Center）寻求援助。

被告今早8时50分由查案人员开车送抵国家法院，一直到中午12时左右，案件才提堂。

被告是与于大年初一（28日）晚上被捕，并在48小时内（30日），在新加坡中央医院通过视象系统被控一项谋杀妻子钟佩珊（39岁）的罪状，控状揭露女死者早在1月20日，即命案于大年初一揭发八天前已遇害。

这起家庭悲剧发生在兀兰52通道第619座组屋六楼的一个四房式单位，钟佩珊和她的四岁女儿张芷宁被发现时，尸体已高度腐烂。

钟佩珊生前已有六个月身孕，怀有男胎，预产期为5月。

据《联合早报》探悉，钟佩珊是被掐死的，母女两人卧尸在卧房内的床上。由于事发单位在28日传出一股烧焦味，相信张锦兴试图焚尸灭迹。