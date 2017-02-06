乘客对公交服务的满意度为96.4％ 达九年新高

（联合早报网讯）乘客对公交服务的满意度连续第三年提高，从前年的91.8％上升至去年的96.4％，是过去九年来的最高纪录。

公共交通理事会今天公布2016年的公交乘客满意度调查结果，巴士服务的满意度显著提高，从前年的90.7％增加至96.7％，提高6个百分点。

在八个评分项目中，客服和服务信息的满意度的进步最大，分别提高8和7.9个百分点。

公交理事会相信，这可归功于去年实行的巴士路线外包模式。该模式为业界注入不少竞争，激励业者提高巴士服务标准。当局也指出，业者推出不少表彰杰出服务人员的计划，进而鼓励前线员工做得更好。

乘客对地铁服务的满意度也有进步，从前年的93.2％增加至去年的96％，其中满意度改善最多的评分项目为通勤时间（提高5.4个百分点）和舒适度（提高8个百分点）。

公交理事会指出，滨海市区线第二阶段前年12月投入服务，再加上东北线和环线去年增加新列车，有效缓解了列车拥挤的情况，并改善乘客的等候和通勤时间。

当局也指出，陆路交通管理局和业者陆续推出加强维修程序和更新地铁资产等措施，提升了地铁的可靠性。

这项自2006年展开的常年调查之前由陆交局进行，公交理事会去年接手，以更好地协助改善公共交通。