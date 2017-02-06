低智商少年犯下强奸罪 控方促法官严惩

两年前一名当时年仅14岁的少年跟踪一名少女回家，在对方快要抵达家门时强奸她，如今控方促请高庭严惩少年，判他监禁15年至18年和鞭打15下。

这名低智商的少年目前16岁，他今天承认一项强奸和两项性侵罪，受害少女当时16岁。少年面对的另外六项夜间破门行窃、偷窃和非礼等罪状则交由法官下判时考虑在内。

2014年11月21日，少年的母亲指示他跟弟弟和朋友一起到武吉班让一带分派传单，三人抵达目的地后分头行事。下午约5时，少年派完传单后到一家便利商店小歇，并在这时看见一名陌生少女在在附近等着过马路。

根据案情，少年的性欲被挑起，于是一路尾随少女回家。少年等少女出了电梯后拦下她说“宝贝，我爱你”，跟着在电梯外向她施暴。

少年逼少女跟他发生关系，还用手指和梳子插入她的下体。同样低智商的少女吓得僵在原地不敢呼叫求助，事发地点和她的住家仅隔三个单位。

少年在干下强奸案前，因犯下其他罪行正在接受警方调查，案发时保释在外。控方指少年在五个月内先后干下九起案件，显示他不知悔改，而且强奸是非常严重的罪行，因此促请法官严惩他。

义务代表少年的律师则恳求法官给他改过的机会，判他入青年改造所。法官下令还押少年，以评估他是否适合接受改造，案件展期下判。