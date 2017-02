经营东西线的SMRT今在8时23分在推特上发贴文说,由于轨道维修工程,从裕廊东往裕群方向的通勤时间增加20分钟。

SMRT今早发布推文,表示因东西先轨道维修工程,裕廊西站往裕群站的交通时间

[EWL]UPDATE:Pls add 20 mins travel time from #JurongEast towards #JooKoon,due to a track work at #JooKoon. Train svc is still available — SMRT Corporation (@SMRT_Singapore) February 7, 2017