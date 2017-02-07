今年财政预算案将给予残障群体更多帮助

政府将在来临的预算案中，宣布更多政策帮助残障群体，让他们的生活变得快乐和有意义，能更好地融入整个社会。

财政部兼律政部高级政务部长英兰妮今早参观由新加坡协助残障者自立局（SG Enable）为残障者设立的一站式设施“新协立综合社区服务中心（Enabling Village）”。

她受访问时透露，来临预算案社会政策的主要重点包括帮助残障群体、年轻家庭和年长者。

英兰妮指出，协助残障者融入社会需要各方合作，残障者本身得设法参加培训、学习技能；雇主也得去了解残障员工的需求，设计适合这个群体的工作。

她说：“打造适合残障者的工作环境是可能的，但重要的是大家得改变心态。在来临的预算案中，政府一定会为残障群体做一点事，细节得等王瑞杰部长宣布。”

财政部长王瑞杰本月20日将在国会发表新财政年的政府财政预算案声明。按照惯例，预算案预计会涵盖经济政策和社会政策两大领域。

英兰妮也透露，政府会继续在预算案中为年长者提供支持，并帮助年轻夫妇，尤其是得同时照顾工作和家庭的年轻夫妇。（联合早报记者：杨丹旭）

图说：财政部兼律政部高级政务部长英兰妮（左二）今早参观位于红山的新协立综合社区服务中心，了解中心如何为残障者提供培训，帮助他们融入社会。