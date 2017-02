榜鹅增添三所教育部幼儿园

为满足年轻家庭的需求,教育部将在新镇榜鹅增添三所教育部幼儿园,分别设在河道小学(Waterway Primary)、绿洲小学(Oasis Primary)和湾景小学(Punggol Cove Primary)的幼儿园在2018年投入服务,料可提供360个学额。

另外,教育部将与托儿所主要业者(Anchor Operator) PCF 以及My First Skool试行协作计划,让在榜鹅特定PCF Sparkletots或My First Skool托儿所的孩童在上幼儿班一年级(Kindergarten 1)时转到榜鹅的”协作”教育部幼儿园。这些孩童若决定报读这些特定的教育部幼儿园,会自动获得学额。

参与计划的托儿所包括PCF Sparkletots大型托儿所@Edgefield Plains, My First Skool大型托儿所@Punggol Drive、My First Skool@Waterway Sunray、My First Skool@Punggol Bayview。这些托儿所都是政府较早前宣布兴建的,陆续从明年起投入服务,以应付榜鹅家庭的需求。这四家中心只录取两个月至四岁孩童。

教育部幼儿园则为五六岁孩童开办两年学前教育课程,未提供托儿服务,每天上课四小时。这项协作计划允许经营上述四家托儿所的主要业者集中资源提供托儿和学前教育服务。

教育部长(学校)黄志明今天参观位于培景小学(Punggol View Primary)的教育部幼儿园时宣布这项消息。

随着三所新教育部幼儿园在2018年投入服务,本地将有18所教育部幼儿园。其中五所是位于榜鹅的,包括现有设在培景小学的幼儿园。

教育部自2014年起分阶段开设自家的幼儿园,旨在为孩童提供负担得起的优质学前教育,同时研究创新教材和教学法,协助提升本地的学前教育素质。幼儿园大多设在小学内,也有少数设在组屋底层。家长对幼儿园的需求逐渐增加,尤其是位于榜鹅的幼儿园。