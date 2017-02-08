裕廊湖区发展总蓝图设计草案料今年中展示

（联合早报网讯）市区重建局委任荷兰KCAP建筑和规划咨询公司领导的设计团队，为裕廊湖区拟定详细的发展总蓝图，设计草案预料将在今年中公开展示，供公众提供意见，为我国第二个中央商业区的发展概念奠定基础。

市建局今天发布文告宣布，KCAP从早前获选进入第二阶段遴选的五组设计团队中脱颖而出，获选为裕廊湖区制定发展总蓝图。

文告说，KCAP在去年底提交的设计方案获得最高评分，它的设计着重于水与绿意的元素，以全新的水道和绿色空间贯穿整个裕廊湖区，营造别具一格的自然景色。

评估委员会也对KCAP提出的与绿地结合的独特都市建筑类型留下深刻印象。接下来几个月，它将同市建局及相关机构合作，进一步优化设计，为裕廊湖区拟定详细的发展总蓝图。

市建局是在去年7月发出RFI，邀请业者为裕廊湖区制定发展蓝图。根据规划，整个裕廊湖区将分三个区块，除了裕廊东地铁站附近的裕廊商业区（Jurong Gateway）和提供休闲设施的湖畔区（Lakeside），还有一个全新的湖畔商业区（Lakeside Gateway）。

占地112公顷的湖畔商业区包含裕廊乡村俱乐部所在地段，原裕廊镇大会堂和现有的科学馆也都在这个区块内。

这整个地段将发展成综合商业区，其中，拟建中的新隆高铁终站预计占地12公顷。商业区中也有濒水住宅、办公、零售、餐饮和酒店等设施，区内建筑的总建筑楼面将达400万至500万平方公尺。

湖畔商业区内也会在地下设立区域供冷系统、气动垃圾收集系统、城市物流设施等，提高整个区域的生产力，也打造永续生活环境。