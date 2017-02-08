配合大宝森节 部分交通暂时调整

（联合早报网讯）印度教徒从今天至后天（10日）举行大宝森节（Thaipusam）庆祝活动，一些游行途经道路将暂时关闭，受影响巴士路线则改道。

小印度一带至克里门梭道（Clemenceau Avenue）的部分路段，从今午1时起，从不同时段开始陆续关闭，直至后天凌晨3时。

此外，部分道路也从下午1时至后天凌晨3时，于不同时段允许汽车双向行驶。这包括介于甘榜加卜和实龙岗路的维拉三美路，及介于惹兰仑比亚和克里门梭道的欧思礼坡。

从明天凌晨3时至后天凌晨3时，跑马埔路（Race Course Road）往马里士他路方向部分路段车道方向也将改变。

部分巴士服务也受影响。SMRT文告说，旗下的11条巴士路线，包括67、190及700A等从今晚9时至后天凌晨3时改道。

新捷运文告说，旗下的21巴士路线，包括64、123和147也从今晚8时至后天凌晨1时30分改道.

公众可分别拨打SMRT及新捷运客户服务热线，或上网www.smrt.com.sg及www.sbstransit.com.sg查询巴士改道详情。

辅警将在受影响路段指挥交通，协助驾车者。警方也提醒驾车人士，附近道路严禁停车，非法停放的车辆将被拖走。巴士将绕行受影响道路。公众可拨打62985771向活动主办者了解活动及交通安排详情。