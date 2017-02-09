未来经济委员会：企业应更积极参与人才培训

（联合早报网讯）技能创前程措施能取得稳健进展，未来经济委员会建议，国人应持续保持这股精进技能和终身学习的动力，而企业在培训人才方面应扮演更积极的角色。

委员会认为，为确保国人掌握技能后学以致用，雇主在训练员工方面应扮演更主导性角色。技能创前程“加快培训专才计划”（TechSkills Accelerator，简称TeSA）是雇主参与培训人才的成功例子。计划下，立志投入资讯通信科技行业的学员，可通过职场培训或海外培训等方式培养技能，而已在科学、技术、工程和数学（Science, Technology, Engineering and Mathematics，简称STEM）领域就业的专业人士可掌握与资讯通信有关的技能，提升他们完成培训后的就业率。

委员会建议将“加快培训专才计划”拓展至各个行业，例如新兴的城市方案领域。

委员会也建议企业通过“技能创前程导师计划”（SkillsFuture Mentors Programme）和“人力资源能力工具箱”（HR Capability Toolkit）计划，提升培训员工的能力。

另一方，委员会认为，中学后教育学院应推出更多职场培训项目，让学生将课堂所学的知识与工作的实践经验相辅相成，而政府也应考虑拓展将这类培训计划，让本地公司的职员也能受惠。