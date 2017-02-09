未来经济委员会建议成立全球创新联盟

（联合早报网讯）反全球化情绪在世界各地迅速蔓延，但新加坡不仅须抵抗保护主义，也要进一步与外国伙伴深化关系，其中应包括“非传统市场”里的伙伴。

未来经济委员会认为，亚洲的科技日新月异、增长快速，新加坡更应该建立新网络以促进创新。委员会建议我国高等学府和企业，同海外主要创新中心以及关键需求市场的伙伴建立关系，成立全球创新联盟（Global Innovation Alliance）。

委员会举例，新加坡国立大学海外学院（NUS Overseas Colleges）已经与美国、欧洲和中国的企业建立关系，应在这个基础上，网罗更多高等学府，以扩大与区域国家的联络网，这有助我国的学生更好地接触亚洲的机遇。

委员会说：“在地伙伴（in market partners）可加入联盟以设立创新的平台，让新加坡人和外国起步公司合作，应用我们的高等学府及它们伙伴的专业知识。此外，全球创新联盟也可以是促进以新加坡为基地企业和学府同外国伙伴合作的中心。”

新加坡明年将是亚细安的轮值主席国，委员会也希望我国能协助推动亚细安成员国之间的融合，以及这个区域组织同主要伙伴的融合。

有鉴于新加坡在印度、印度尼西亚和越南的工业与商业区，以及在中国的城镇项目，都取得互惠互利的成效，委员会也认为新加坡应继续探讨类似的海外合作机会，并与世界银行、亚洲开发银行以及新的亚洲基础设施投资银行（Asian Infrastructure Investment Bank，简称AIIB）携手探讨区域发展项目。