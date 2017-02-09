未来经济委员会：以促进多方合作的城市规划带动经济发展

（联合早报网讯）学府、企业、研究机构集于一处，在交流合作中共同研发新科技和产品；企业未来也会在社区发展计划中扮演主导性角色，为社区注入更多元的元素，而不仅仅只是依赖政府规划。

未来经济委员会提出以促进多方合作为核心的新型城市规划模式，希望以此把新加坡打造成一座迸发创新活力、宜居宜业的国家。这有助于吸引和留住国内外人才，同时带动社会和经济蓬勃发展。

裕廊湖区和榜鹅将成为我国两大“创新经济园区”。以裕廊湖区为例，该地区将发展成为我国第二个中央商业区，企业可以与南洋理工大学展开研究、创新和试行新产品等方面的合作。大士码头和坐落裕廊东的新加坡—吉隆坡高铁两大交通枢纽竣工后，也会带动周边商业往来，使裕廊有望成为先进制造技术和智慧物流等领域的重要据点。

在规划乌节路等地区时，当地商家将与政府合作，联合推动发展项目，企业甚至可以扛起“主要发展商”的责任主导发展。

委员会也建议我国大胆创造新空间，包括在现有建筑物之上进行建设，以及兴建更多地下基础设施，例如把巴士转换站和变电站移至地底，腾出地面空间。与此同时，我国也应持续扩大交通和资讯通信科技网络，加强新加坡与外界的互联互通。

委员会指出，新加坡在高度互联互通的世界里能否保持繁荣，取决于我国吸引和创造机遇的能力。“因此我们的城市必须以连接全球、提供增长机遇的方式进行规划。我们应追求新颖创新的城市规划方式，加强新加坡的活力与互联互通，并提前做好正确的基础设施投资。”

而“小红点”幅员有限，也不应被视为局限发展潜能的先天不足。委员会认为，小而密集反而使新加坡在尝试综合一体式的城市方案上具备优势，随着本地企业提升城市方案领域的专业能力，我国“极具与其他迅速城镇化的城市分享经验和方案的潜能”。