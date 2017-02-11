尚达曼：我国必须进一步深化文化多元性

新加坡的多元文化性虽是我国的强项，但在接下来的国家建设中，我国必须进一步深化文化的多元性。

副总理兼经济及社会政策统筹部长尚达曼今早以嘉宾身份出席由新加坡回教理事会（MUIS）主办的首届“当代社会回教法规会议”（Conference of Fatwa in Contemporary Societies）。他在致辞时强调了我国不断强化文化多元性的重要。

尚达曼说，追求文化多元性不是指国人需淡化各自的文化，或是只单一追求强化各自的文化。“（只专注于强化各自的文化）可保住我们各自的身份认同，但却不能促成国家认同。”

他指出，世界各地的宗教与种族纠纷日渐加剧，因此新加坡必须深化多元文化性，才能加强韧性，避免这类纠纷。“我们必须让各自的文化继续保持活跃，但也须对他人的文化产生兴趣，相互交流，并建立更深的友谊。这必须从我们的年轻国人做起。”

在今早的会议上，回教理事会也推介了首本本地回教法规合集。该合集收录了回教理事会裁决委员会（Fatwa Committee）历年来颁发的其中29条回教法规，主要与医药科学有关。

除了列出法规，合集中也有回教宗教司（Mufti）办事及学者对法规的解读，让读者更了解在我国颁发这些法规的背景及其原则。

我国自1968年至2015年共颁发了577条回教法规。回教理事会计划针对其他主题继续推出更多法规合集。

通讯及新闻部长雅国博士也出席了今早的会议。雅国也是主管回教事务部长，他在致辞时指出，回教法规合集记录了我国宗教领袖是如何在坚持宗教信仰的同时，也将社群的需要及所面对的实际挑战纳入考量，让回教法规更符合时宜。