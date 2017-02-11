150万元新基金 助低收入家庭买奶粉

职总平价基金会和本地五个社区理事会携手合作，投入共150万元设立新基金，提供有需要的家庭礼券让他们购买奶粉，估计因此受惠的低收入家庭的孩童达7500名。

人民协会副主席陈振声、职总平价合作社总裁谢健平、职总平价合作社主席陈育宠及本地五名市长今早一起出席了于实龙岗nex购物中心平价Xtra霸级市场举行的上述基金推介礼。

为设立职总平价基金－社区理事会奶粉基金，职总平价基金会共投入了100万元，五个社区理事会则一起投入50万元。

如果孩子介于六个月至三岁，符合条件的有需要的家长可获得一份一次性的200元的奶粉礼券到职总平价合作社（NTUC Fairprice）旗下的超市购买奶粉。

如果孩子介于四到六岁，礼券金额则为100元。家长可为每个孩子申请各别礼券，礼券将在明年8月底到期。社区理事会会把礼券分发给符合条件的有需要家庭。

有关单位也会在稍后对上述援助计划进行检讨，探讨是否能进一步提升计划帮助更多有需要的家庭。

市长委员会主席张思乐今早受访时说，会推出上述基金主要是希望加强现有的相关援助计划，让更多有需要的家庭受惠。他说：“眼下的经济存在许多不确定性，所以必须确保社会安全网是完善的。”

他也解释，社区关怀计划（ComCare）是以比较灵活的方式照顾到有需要群体的个别需要，但这个新基金专注在食物和营养方面，希望能透过更具针对性的方法帮助这些家庭。

另一方面，加强企业创新和善用精深技能是未来经济委员会早前在报告中所提出的战略。

考虑到眼下的经济情况，也是人力部政务部长的张思乐说，社区理事会必须确保已准备好协助受影响的工友和专业人士、经理、执行人员和技师（PMET）找到下一份工作，或是能够提升技能，以便和适合的工作成功配对。

他也透露，社区理事会近期有望透过共同的平台与其他政府机构合作，推出新的计划在寻找工作和深化技能方面协助工友。