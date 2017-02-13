林勋强：APEC 应保持市场开放以应对经济放缓问题

（联合早报网讯）全球经济放缓引发日益高涨的反全球化情绪，贸工部长（贸易）林勋强认为，架设贸易壁垒并非应对经济放缓的对策。他呼吁亚洲太平洋经济合作组织（APEC）成员国保持市场开放，推动区域电子商务和服务业发展，以取得长期经济增长。

他星期一（13日）在太平洋经济合作理事会（PECC ）大会致辞时说，经济增长缓慢，许多人担心失业，人们也面对贫富不均和外来移民带来的问题，以致反贸易情绪持日益高涨。

他指出，虽然全球化并非万灵丹但也不能把经济放缓与失业情况归咎于全球化，闭关锁国并转向内需并非良策。

“如果我们这么做，我们的企业和商业社群将会蒙受损失。市场会缩小，新的工作机会将减少，而消费者得付出更高价格，货品种类选择也更少。我们必须避免做出这种会损害自身利益，并引发反击措施的行动。”

在1994年至2014年的20年里，APEC的实际国内生产总值每年增长3%，比世界其他国家的2.5%要高。贫困人口也在1993年至2012年之间减少了8亿零200万人。

他还说，未来，数码经济将在经济和创造就业机会方面扮演重要角色，APEC 成员国应该加强电子商务和服务业合作，解决关税、数据传输、网络安全方面等问题。