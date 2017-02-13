新加坡养鱼业者与文莱合作 设立当地首个垂直水产养殖场

（联合早报网讯）我国水产养殖业者进军文莱，在当地设立养鱼场。贸工部兼国家发展部政务部长许宝琨医生今天对文莱进行两天访问，为这项新文首个农业合作项目主持动土仪式。

许宝琨是应文莱主要资源和旅游部长阿里（Ali Bin Apong）之邀对文莱进行两天访问。他在动土仪式上致辞时指出，新加坡与文莱可进一步推进农业合作，达成双赢局面。

他说：“新加坡积极加强粮食保障（food security），从多个管道进口粮食，新加坡农业虽蓬勃，但土地明显是一大局限。另一方面，文莱正在推动经济多元化，而农业是一个具利润潜力的领域。两国具有合作和共享技术的潜力。”

今年正值新文庆祝签署“货币等值互换协定”（Currency Interchangeability Agreement）五十周年。许宝琨指出，这项特殊的双边协定彰显了两国对彼此的信任与信心，也有利于促进投资和贸易往来。

本地水产养殖业者Apollo Aquaculture与一间文莱企业合作，在文莱设立垂直观赏鱼和食用鱼养殖场。有别于传统农场，这个占地12公顷的高科技养鱼场将鱼儿养在多层鱼缸中，未来每年产量多达5000吨，可出口至新加坡和其他国家。

许宝琨说，气候变化影响全球渔业，而世界人口增长也造成人们对海鲜的消耗日增，尽管挑战严峻，但挑战中也不乏契机。食用鱼需求增加意味着，懂得利用科技确保海产产量稳定和可持续的企业将占得先机。