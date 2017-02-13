财政预算案下周一公布 支持国人养儿育女课题受关注

（联合早报网讯）国人今年对本地能否塑造一个有利于组织家庭、养儿育女的环境最为关注，并希望政府财政预算案能为家长提供更多育儿津贴，以及通过更多措施协助国人平衡工作和家庭责任，以及购买住房。

民情联系组（REACH）与财政部去年12月5日至今年1月13之间，就民众对今年预算案的期许展开调查，获得近8000个反馈。民联组今天发布文告宣布调查结果。

如何更好地扶持本地家庭，是国人最关注的课题。许多人指出，生活费高涨令很多年轻人延迟组织家庭，或不愿生育太多儿女。

尽管政府近年来提供不少援助，但仍有不少人希望政府能让父母有更长的陪产假和育儿假，以及额外的婴儿花红等。

民众也希望政府为低收入家庭和年长者更多经济支援，包括托儿所和医疗津贴、水电和税务回扣等。不少人也呼吁政府减轻夹心层的生活负担。

面对经济放缓，许多国人也担心工作是否有保障。多数民众同意通过培训提升技能的重要性。许多人建议政府增加技能创前程培训补助（SkillsFuture Credit）的补助金额，同时进一步增加课程种类，以及提高课程素质。

另外，不少国人也认为，应该有更多措施鼓励民众积极行善，投入志愿服务。

财政部长王瑞杰将在下星期一（20日）下午3时30分，在国会发表2017年财政预算案声明。

声明发表完毕后，公众可以通过上预算案官方网站（www.singaporebudget.gov.sg）等网络平台，以及民情联系组（REACH）的多个管道提出反馈意见。民情联系组将在23日举办预算案论坛，以及在27日通过官方面簿开放对话平台，收取公众对预算案的意见。