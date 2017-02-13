电梯自动扶梯领域新设劳资政委员会

由政府机构代表、业内协会、企业和工会新组成的电梯与自动扶梯领域劳资政委员会将负责制定一套训练框架，包括设定新人入行的最低学历标准以及现有员工需达到的训练标准。委员会也将探讨可以推出哪些措施为该领域吸引、培育及保留本地人才。

国家发展部兼内政部高级政务部长李智陞今午在建设局与建筑业（工艺教育学院）奖学金计划颁奖礼上致辞时宣布了上述劳资政委员会的成立。除了制定训练框架，委员会也会探讨电梯与自动扶梯领域的职业发展前景，包括探讨薪资，吸引更多本地人入行。

李智陞说，随着本地建造的大楼越来越高，而且更频繁地被使用，确保电梯和电动扶梯达到高水平的安全标准是至关重要的。目前，本地有超过2000名技工负责保养和维修本地的约6万3000部电梯和约6000部自动扶梯。

因此，为了吸引、培训和保留上述领域的工程师和技工，委员会最迟将在今年底提呈相关建议。李智陞也透露，建设局也有与全国职工总会就业与职能培训中心（e2i）合作鼓励本地相关企业参与职业展，提供本地求职者就业机会。



此外，建设局、全国职工总会、e2i、新加坡电梯和自动扶梯承包商和制造者协会和十家相关企业也刚在颁奖礼上签署了合作备忘录，希望未来能透过提供奖学金，举办职业展等，吸引更多人才加入该领域。



电梯安全课题从前年底开始越来越受本地人关注。本地自前年底开始接二连三发生了至少六起电梯事故，导致乘搭者受伤、饱受惊吓甚至死亡。

早在去年3月中，建设局已开始要求对全岛电梯加大检查力度，并检讨电梯相关条例，一旦检讨工作完成，预计会在今年较迟时候提呈修订条例。



建设局局长姜锦贤博士指出，本地需要一组实力坚强，具备专业技能的员工来妥善地定期维修电梯和自动扶梯，以达到有关当局所设下的更严格标准。他也说，委员会将与业内人士合作解决业内的人力需求。



另一方面，国家发展部早在本月初宣布，政府将在电梯保养津贴（Lift Maintenance Grant）下，每年为市镇会拥有并负责保养的每部电梯提供600元津贴，帮助市镇会应付更高的电梯维修和保养开支。政府预计每年将为此增拨1300万元。



从今年4月1日起，所有市镇会必须设立新的电梯更换基金（Lift Replacement Fund），并定期将至少14％的杂费及政府津贴拨入这个基金，确保有足够资源更换老旧电梯。政府则会通过配对津贴的方式，为基金注入额外资金。