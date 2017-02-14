监狱全年统计数据：出狱重犯率微升0.6%

（联合早报网讯）

我国囚犯出狱两年内的重犯率虽然略微，但整体依然保持在低水平。愿意通过新加坡复员技训企业管理局计划聘请前囚犯的企业，也继续呈现上升趋势。

新加坡监狱署昨天发布的全年统计数据显示，2014年囚犯出狱后重犯而被判入狱的比率为26.5％，较2013年的25.9％上升0.6个百分点。重犯率指的是囚犯在出狱后两年内再度犯罪的比率。

当中，前刑事罪案囚犯再度犯罪被判入狱的比率从2013年的24.7％升至2014年的25.8％。从戒毒所出狱后再次重犯的比率则下滑，从2013年的31.9％下跌1.8个百分点，2014年达30.1％。

监狱署说：“2014年囚犯出狱后重犯而被判入狱的比率，继续保持稳定，并处于低水平。囚犯能得到安稳工作和家庭与社区支持，再加上囚犯不允许自己重犯的决心，或许是促成比率的原因。”

尽管近年来经济低迷，依然有不少囚犯出狱前，就获得工作机会。参与新加坡复员技训企业管理局（SCORE）计划的囚犯当中，去年就有96%出狱前受聘，比前年的95%高出一个百分点。去年出狱前找到工作的前囚犯人数为1986人。通过复员技训企业管理局雇用前囚犯的雇主数量也延续往年增加的趋势，从2015年的4745名雇主，增至去年的5093名。

监狱署说：“监狱署通过有效的改造与重返社会计划，为囚犯过不再重犯的生活，作好准备。另外，我们也与如复员技训企业管理局的伙伴紧密合作，为囚犯提供技能培训，提高他们的受聘机会，让他们能在出狱后，维持自己和家人生计。”

另外，去年参加社区改造计划（Community-Based Programmes，简称，CBP）的刑事罪案囚犯人数为918人，比前年的886人多了32人。参加社区改造计划的戒毒所囚犯人数则从2015年的1003人减少到去年的999人。

该计划旨在帮助囚犯顺利从狱中阶段过渡到出狱后的生活。刑期将满的囚犯可能纳入“居家宵禁计划”（Home Detention Scheme）及“工作假释计划”（Work Release Scheme）等，进行改造。

在刑罚方面，我国去年执行了四次死刑，两人涉及贩毒罪，另两人涉及谋杀罪。