第三届全国学生新谣歌唱及创作比赛更多亮点

（联合早报网讯）今年步入第三届的”新空下”全国学生新谣歌唱及创作比赛范围扩大，除了让学生有发挥所长的平台，也会通过音乐分享会，把新谣带入校园，让更多学生接触新谣，通过音乐学习华文。

今年的比赛由推广华文学习委员会主办，《联合早报》、裕廊初级学院和本地音乐制作公司弹唱人制作室、MM2联办。

教育部政务次长、推广华文学习委员会主席刘燕玲在记者会上介绍比赛的新活动。新推出的新谣音乐分享会歌本就收录15首本地新谣创作，除了附上吉他和弦，歌本也编入与新谣歌曲有关的文字和互动游戏，以及本地著名绘本插画家阿果的插画。

歌本会免费分发给参与新谣音乐分享会的学生。主办方会在至少20所学校举办分享会，介绍新谣的发展历程， 结合多媒体呈现新谣中所描绘的新加坡生活面貌，借此激发学生学习华文华语的兴趣。

另外，由本地著名词曲创作人策划的两场“词曲创作营”，分两天在裕廊初级学院和圣伯特理中学举行。导师会传授学生歌曲创作的基本技巧，分享他们的创作经验。

刘燕玲指出，新谣是本地独特的文化遗产，唱歌和创作是乐学语言的途径。她希望，推广新谣不停留在传承，也要放眼未来，通过这一系列活动鼓励学生创新创作。

第三届“新空下”全国学生新谣歌唱及创作比赛将从4月17日至5月19日开放报名。试音在5月27日举行，初赛和大决赛日期分别是6月23日和7月22日。比赛分独唱组、合作组与创作组三个组别。

比赛也会通过星和视界（Starhub TV)播出。

欲知比赛详情，可上 http://www.cpcll.sg/ 查询。