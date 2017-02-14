黄永宏：加强全面防卫应对挑战和不确定性

（联合早报网讯）明天是全面防卫日，纪念新加坡75年前在第二次世界大战中沦陷。国防部长黄永宏医生今天傍晚发布视频致辞，提醒国人勿忘建设军事、民事、经济、社会和心理五大防卫支柱的重要性。

黄永宏说，任何国家都无法预知未来可能出现的危险，面对诸多不确定性，只有加强全面防卫、每个国人都扮演好自己的角色，才能更坚定和团结地面对挑战，抵御一切试图对我国独立自主施压的外部势力。

“我们必须为紧急事故做好准备，就如我们应对恐怖主义袭击、网络袭击和生物危机等威胁一样。我们必须全民一心，抵御试图弱化新加坡主权和独立性的外部压力……全面防卫的力量越强大，我们就能更肯定，新加坡不会被任何挑战击垮。”

黄永宏选择在福特车厂旧址录制视频。1942年2月15日，英军在该处正式向日军投降，新加坡进入三年半的日据时期。

黄永宏强调，战败经历让那一代人深深体会，不能倚靠他人保护自己，以及胜者为王、败者为寇的道理。

“战败和被剥夺的经历……让建国一代深信，有朝一日我们主掌国家的命运时，我们会组建强有力的防卫能力，维护新加坡安全与独立。”

我国数个地点明天将进行公祭仪式，悼念二战死难者。民防部队也将于傍晚6时20分，即英军1942年向日军投降的时间，通过全岛公众警报系统启动长一分钟的“重要信息”警报，提醒全民应随时做好准备。