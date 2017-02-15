“昭南展览馆”改招牌 补上旧福特车厂名

重新开幕的二战展览馆旧福特车厂正式名称不变，“昭南展览馆：战争与史迹”是该址永久展览的名称。

今天是全面防卫日，通讯及新闻部长雅国博士配合新加坡沦陷75周年为新展览主持开幕时，在演讲中多次强调说，早前引起争议的“昭南”（Syonan Gallery：War and Its Legacies）一名是永久展览的名称，取名昭南是希望没有经历过二战痛苦时期的年轻一代国人能了解这段黑暗的历史，激励他们扛起保家卫国的责任。

他说：“这样命名并不代表我们认可日军对新加坡的占领。相反的，我们希望记得先辈的经历，纪念经过日治时期的那一代新加坡人，并重申我们不会再让这样的事情再发生。”

位于武吉知马路上段的旧福特车厂去年2月关闭翻新，旧展览馆名称是旧福特车厂资鉴馆（Memories at Old Ford Factory）。由于“昭南岛”是日军在英君投降后为新加坡取的名称，新展馆命名让一些社会人士觉得不妥当。

据记者观察，早前展馆开放媒体参观时明显标志“昭南展览馆”招牌仍在，但已加上“在旧福特车厂内的展览”等文字。

雅国指出，“昭南展览馆”引起社会人士强烈反应是可以理解的，毕竟老一辈新加坡人会认为这是认可日军的占领，但也有人认为“昭南时期”是一段痛苦的历史，不应该避讳这个名称。他说：“这些反应显示那段三年半的时间对新加坡与那一代人来说是不可磨灭的印记。”