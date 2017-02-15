纪念沦陷75周年 1200人悼念战争死难者

（联合早报网讯）今天是新加坡沦陷75周年纪念日，新加坡中华总商会上午在美芝路的日本占领时期死难人民纪念碑举办常年祭礼，悼念日本占领时期死难人民。

约1200人出席祭礼，包括总商会董事、驻新加坡外交使节、各族商会社团、宗教代表、退役军人、制服团体、学生和死难者家属。

总商会、退役军人、我国10大宗教、学生制服团体及来各族各龄学生代表依序到纪念碑前献花致意，现场气氛庄严肃穆。

祭礼进行前，现场也响起“警报解除”信号，象征战乱结束。

担任祭礼主宾的文化、社区及青年部长傅海燕接受媒体访问时说，希望通过祭礼，向国人，尤其是年轻国人强调捍卫国家的重要性，以及“国家兴亡、匹夫有责”的道理。

傅海燕说：“自卫权是无价的，我们只有能够自己保护国家，才能享有和平与繁荣发展。”

她也强调，经历战乱的先辈凭着自己的毅力和坚韧不拔的精神熬过三年零八个月的战争时期，值得年轻国人学习。

傅海燕进一步鼓励年轻国人通过对社区的服务，表达对社区的关怀，以实际行动为全面防卫出一份力。

中华总商会会长蔡其生则说，总商会50年来风雨不改举办祭礼，目的是要以史为鉴，居安思危。他说：“和平来之不易，我们要好好珍惜。我们希望能够团结新加坡人，继续建设国家的经济、促进种族和谐，以及维护我们社会的和平与稳定。”