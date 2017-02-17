AHTC委任三人独立委员会

（联合早报网讯）由工人党管理的阿裕尼—后港市镇理事会在咨询过建屋发展局后，委任了一个由三人组成的独立委员会，以跟进KPMG会计师事务所有关市镇会早前付款的审查报告结果，并在必要时采取行动。

阿裕尼—后港市镇会（AHTC）主席毕丹星傍晚发出简短声明，指出独立委员会由高级律师菲立·惹耶勒南和斯尼华申（N Sreenivasan），以及KPMG合伙人王邦泰组成。他说，委员会将在无偿的情况下独立行事，不会向AHTC、建屋局或其他一方寻求指示。

毕丹星也是阿裕尼集选区议员，他在声明中说，自KPMG去年10月31日公布早前付款审查报告以来，AHTC不断研究报告并已完整发表报告内容。“针对报告的一些关键环节，尽管AHTC主要负责人的观点与审计团队的不同，AHTC相信委任独立委员会检讨审查结果，并采取合适行动以保障AHTC利益，这样的做法对AHTC和居民都有利。”

毕丹星也透过声明保证AHTC将全力支持独立委员会的工作，确保委员会尽快完成工作。

KPMG会计师事务所去年10月的审查报告，揭露市镇会的“不正当付款”多达数百万元，并表示“这笔钱必须追回”。建屋局11月初令市镇会同意委任“合适的第三方”，代表市镇会追讨早前损失的款项，甚至在必要时采取法律行动。