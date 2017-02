昭南展览馆改名为“日据时期：战争与史迹”

(联合早报网讯)为尊重在日据时期受苦的民众和当年失去家人受害者的感受,“昭南展览馆:战争与史迹”展览将改名为“日据时期:战争与史迹”(“Surviving the Japanese Occupation: War and its Legacies”)。

通讯及新闻部长雅国博士刚发表“部长声明”指出:“对于我们无意间造成的伤害,我深感抱歉。”

部长声明内容:

2月15日,当我为“昭南展览馆:战争与史迹”主持开幕仪式时,我阐明了这个展览的宗旨是要记录新加坡遭日本占领的惨痛经历,并希望借此提醒大家珍惜得来不易的和平与稳定,共同维护宝贵的国家主权。

以“昭南”为展览命名,反映新加坡曾经遭侵略者强行改名,并不表示我们认可日军的占领。相反的,我们这么做是要大家谨记日据时期先辈们的痛苦经历,并且重申我们会尽全力确保历史不会重演。

不过,过去两天,我收到了不少各族同胞的来信,也对大家的观点和看法有所了解。有部分国人认为该名称能够帮助年轻国人更了解日据时期的黑暗历史。但他们也表示,“昭南”这个词汇勾起了自己以及一些国人的惨痛回忆。对于我们无意间造成的伤害,我深感抱歉。

经过一番深思熟虑,我认为我们必须尊重在日据时期受苦的民众和当年失去家人的受害者的感受。因此,我们决定不再用“昭南展览馆”这个名称,而把展览称为“日据时期:战争与史迹”

展览的内容保持不变,这段历史对我们教育年轻一代至关重要。我们应该以史为鉴,誓言不再让新加坡遭受相同的悲惨经历。