家事法律师专业操守条例的修改

家事司法法院和新加坡律师公会即日起将展开一项咨询，邀请律师就家事法律师专业操守条例的修改发表看法。

家事司法法院首席法官邓碧云，今早在家事司法法院的闭门工作坊上，宣布上述消息。工作坊在最高法院礼堂举行。

这也是律师专业法令第一次把家事法律师应遵循的专业操守条文，归纳在法令里。

咨询活动为期一个月，收集到的建议将提呈给“专业操守条例工作小组”，再交由大法官考虑通过。

家事法律师为客户的最佳利益设想的当儿，往往因为许多互相冲突的需求，而常面临棘手的道德问题。

拟议修改的条例能确保家事法律师应对挑战的当儿，也确保律师不仅照顾到涉案孩子的福利，还能鼓励客户考虑通过调解避免打官司。

邓碧云法官说，家事法律师的工作很独特，因为所做的涉及持续性家庭关系。律师须了解调解的重要，让各造自己决定他们的未来。

她说，许多诉讼人因为有精神健康和其他问题，最好交由辅导或第三造的协助。律师因为与客户接触，最了解他们是否需要协助，以及如何协助他们。

修改建议包括：律师须通知客户所有解决纠纷的途径，包括辅导和调解，劝请客户慎重考虑，确保客户得到明确信息后，才做好是否要继续打官司的决定。

如果客户要打官司，律师也须劝请客户在诉讼过程中，应持有具建设性和合理的态度，并考虑到孩子的利益，以及诉讼对孩子的影响。

其他的建议还包括：律师如果担任育儿协调员（Parenting Coordinator）或孩童代表（Child Representative），须确保自己不会引起利益冲突，包括日后不能成为任何一造的律师，或代表与该家事案有关的案件。