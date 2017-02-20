以色列总理内坦亚胡访新

新加坡希望以色列和巴勒斯坦恢复直接会谈，为悬而未决的以巴冲突寻找持久和公平的和解方式。

李总理今天下午在总统府与到访的以色列总理内坦亚胡主持联合记者会时，强调新加坡对以巴问题的立场。

他说，新加坡一直以来坚信，即使达成“两国方案”困难重重，这仍是“以色列和巴勒斯坦为两地人民和中东带来和平与安全的唯一方法”。

“我去年访问以色列时，向内坦亚胡总理表达这个立场，我们至今仍这么认为。内坦亚胡总理今天与我分享最新进展，也表达他对事态谨慎乐观的原因。我也再次向他解释新加坡的立场，并表示希望以色列和巴勒斯坦能取得和平，使中东变得更稳定，进而使全世界更稳定。”

以色列总理内坦亚胡今天抵达新加坡进行两天正式访问，并出席于总统府举行的欢迎仪式。

他在上午11时20分抵达总统，并在李显龙总理陪同下检阅仪仗队，然后与陈庆炎总统和李显龙总理举行会晤。

新加坡与以色列长久以来保持友好关系。在新加坡独立初期，以色列国防军在我国武装部队设立过程中扮演了重要角色。

李总理去年4月曾访问以色列和巴勒斯坦权力机构的行政首都拉马拉，并邀请两地领导人访问新加坡。这回是内坦亚胡来新进行报聘访问。

内坦亚胡是首名正式访问新加坡的以色列总理。1993年，时任以色列总理拉宾到印度尼西亚会见前总统苏哈多后，曾来新作短暂逗留。