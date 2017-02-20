勿洛水池路一间组屋单位失火

勿洛水池路一间组屋单位昨天下午发生火患，一名男子因受伤送院治疗。

这起火患发生在昨天下午约5时，地点是勿洛水池路第138座组屋的一间四楼单位。一名40多岁的马来男子在火患中受伤，被送往樟宜综合医院接受治疗。

目击者提供的视频显示，失火单位不断冒出滚滚浓烟，一名男子从窗户逃出后站在屋沿，试图蜷缩身体紧靠墙壁，等待民防部队的救援。

住在同座组屋三楼的邻居苏蒂妮（29岁）在楼下等未婚夫到来时，恰好目睹男子从窗户逃生。她说：“由于组屋一直冒出黑烟，我叫他蹲下一点，避免吸入过多浓烟。当时，我也很害怕他随时会跌下来。”

另一名目击者林文兴（65岁，退休人士）说：“组屋有传出大约三次爆炸声响，现场气氛也很紧张，大家一直不断叫他不要跳下来，要等民防部队的救援。”他补充，男子获救后意识清楚，也会自行走路。

根据民防部队的面簿贴文，消防员在抵达现场后，看到一名男子站在卧室外的屋沿，滚滚黑烟正从窗户冒出。消防员过后迅速架起云梯，进行救援行动。六名附近住户也被消防员通知疏散。他们也强行进入失火单位后，利用两支水柱扑灭火势。

民防部队共派出一辆消防车、红犀牛、消防电单车、支援车及救护车各两辆到现场。失火原因仍在调查中。

负责该区的阿裕尼集选区议员毕丹星（Pritam Singh）也到场视察情况。他在面簿发表帖文说，在等待民防部队确认组屋安全时，在第137座组屋放置椅子和提供水给受影响居民。