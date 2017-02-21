控方指美罗控股创办人孙子与朋友“分享”大麻　

美罗控股创办人孙子王镇辩称跟毒贩只是买家和卖家的关系，但是控方今天上午提呈新证据，显示王镇的三名朋友曾发短信给他提及“补充供应”的事。

王镇（41岁）坚决否认曾和毒贩伊斯梅尔（45岁）协议贩毒。代表他的陈志明高级律师也在昨天盘问伊斯梅尔时形容两人之间不过是“你卖他买”的关系，王镇向伊斯梅尔购买的大麻都是为了个人使用。

王镇今天上午被判表面罪名成立后开始答辩，他声称自上世纪90年代末到美国念大学时便接触大麻，他患有多动症，吸大麻能帮助他集中注意力和入睡。他回国后继续吸大麻，他在被捕前两年每晚睡觉前都会吸一吸。

控方的立场是即便他购买的大麻是要个人使用，但是他唆使伊斯梅尔把毒品卖给他便足以构成协议贩毒罪。

不过主控官王銮思副检察司指王镇也把大麻跟朋友分享，她在庭上念出王镇与三名朋友的短信内容，其中一名女子告诉王镇“我认识的人出国了，我的供应耗尽了……你有没有150元，我能从你那里拿一点吗？”

主控官认为，短信意指王镇卖大麻给朋友或与他们分享，不过王镇否认。

审讯早前揭露，肃毒局人员2014年10月30日下午在裕廊海港路逮捕伊斯梅尔，之后使用他的手机联络王镇，并于隔天中午在义安城德士站逮捕王镇。

王镇面对吸毒、拥毒和教唆共谋贩毒等八项控状，控方以其中两项罪行较重协议贩毒控状进行审讯，余项暂时搁下，今天是审讯第三天。