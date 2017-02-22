利用家人名义买卖美元 两名外汇交易员被判入狱

两名外汇交易员利用家人的名义开设交易户头，向任职的银行买卖美元赚取价差，星期三早上分别被判入狱15周和八周。

庄健伟（48岁）案发时在汇丰银行（HSBC）当高级交易员，杜怀宽（51岁）则任职于德意志银行（Deutsche Bank）。他们是首两名因非法外汇交易被控抵触证券与期货法令的被告。

庄健伟和杜怀宽在今年1月认罪，星期三分别被高庭法官施奇恩判坐牢15周和八周。

庄健伟于2006年使用妻子的名义在明富环球新加坡（MF Global Singapore）开设外汇交易户头，他在2009年11月利用这个户头，通过经纪向他任职的汇丰银行购入或脱售美元。

为了确保他能以私人户头跟汇丰银行交易，庄健伟指示经纪开出更高的买价或更低的卖价，这样一来，他就能确认哪笔订单来自他的私人户头，再利用银行交易员身份操控汇丰银行户头，跟自己早前下的订单配对完成交易。

庄健伟以此完成7亿7800万美元（约11亿新元）的交易，从中赚取近23万元价差。

杜怀宽利用兄弟和兄弟妻子的名义在明富环球新加坡开设交易户头，之后以类似手法买卖美元赚取油水。他在2009年11月共完成总值2亿5700万美元（约3亿6500万新元）的交易，前后赚取了约14万元。