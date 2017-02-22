国家法院推出车祸须知指南

国家法院今天下午为该院出版的两本意外索赔相关书籍举行推介仪式。

我国法院近年来积极推广纠纷解决替代途径，尽可能让案件无需通过审讯就能圆满解决。根据国家法院提供的数据，该院在2011年至2016年之间，平均每年接获三万起民事诉讼案，其中约一万起为车祸索赔案，占了所有民事案的三分之一。

在纠纷解决的过程中，法官和律师不时会以国家法院出版的《从业人员丛书 - 赔偿额评估：人身伤害与致命意外》（Practitioners’ Library Assessment of Damages: Personal Injuries and Fatal Accidents）和《车祸须知指南》（Motor Accident Guide）为依据。

2001年首次出版的《从》涵盖了个人伤害和致命车祸的赔偿估算；2014年发行的《车》则有助涉车祸者了解他们得承担多少疏忽责任，再版后以电子书的形式面世更名为《车祸须知电子指南》。

国家法院今天为第三版的《从》和第二版《车》举行推介仪式。

大法官梅达顺致辞时说，《从》有助法官在斟酌赔偿金额时维持一贯性，也律师和保险业者进行协商，更快地解决这些意外索偿案，让受害人免于承受诉讼的压力。电子版《车》是国家法院发行的首部电子书，显示法院也能利用科技，切合擅用科技的法庭使用者的需要。