培养铁路专才 新加坡铁路学院今早开幕

（联合早报网讯）为了培养新一代的铁路工程师，政府将提供平台、持续培训和资格认证，并推动业界的创新和研究。新加坡铁路学院将在这三方面策略起到重要作用。

基础建设统筹部长兼交通部长许文远今早为新加坡铁路学院开幕致辞时，分享了培养铁路技能人才队伍的愿景。

他说：“铁路学院是个能够学习和提高技能水平，以及进修培训的中心，与此同时也能为专业技能进行资格认证。它将能够让有意加入业界的工程师和科技人员轻易加入，并确保他们的技能水平与业界需求达成一致。”

为了应付扩展铁路和增强道路可靠度等未来计划，陆路交通管理局和业者过去五年积极进行招募，吸引更多工程师和技术人员加入行业。

许文远透露，已将专才人数增加至大约9300人。“到了2030年，这个数字预计将增加至1万5000人。”

由南洋理工大学创校校长詹道存教授带领的铁路学院已率先在上个月推出铁路工程入职培训课程，共有30名来自陆交局、新捷运和SMRT的工程师参与课程，深化技能并累计相关经验。

陆交局今早也分别与职总就业与职能培训中心（e2i），以及新加坡理工大学（SIT）和国际系统工程理事会（INCOSE）和签署合作备忘录。

陆交局将与e2i合作吸引和保留专才，并进一步扩大本地铁路劳动队伍。当局则与新工大和INCOSE成立合作关系，通过职前培训和进修培训项目培养系统工程方面的专才。

其中，陆交局与新工大和INCOSE合作设立全新的交通系统与系统工程实验室。学生可通过实验室的轨道信号系统模拟器学习相关专业知识，包括测试列车时间表和乘客密集度，以及熟知发生故障后的应对措施等。