患精神病男挖眼杀女友 被判监禁10年

患有精神病的男子觉得房子里有脏东西，未婚妻被恶魔附身，他在“大战恶魔”的过程中把未婚妻杀了，还在救护人员等待警方到场支援期间挖出她的双眼丢下楼。

李豪林（42岁，译音）今天承认一项误杀控状，被判监禁10年。他在2012年3月30日晚上11时44分至隔天早上约6时52分之间，在裕廊西65街第633座组屋单位内杀害同居未婚妻赖莲慈（死时24岁）。李豪林案发时38岁。

李豪林原本被控谋杀罪，但由于他案发时患有“短暂性精神错乱”（brief psychotic disorder），控方因此改控他罪行较轻的误杀罪。

离过婚的李豪林和赖莲慈从2011年6月开始同居，他自那时起便一直觉得家中有恶灵。

两人在2011年12月前后租下案发单位的一个房间，但是李豪林仍觉得家里不干净，女友遭恶灵附身。他在事发前不久曾带赖莲慈到教堂驱邪，还指示她上班时带着圣经。

2012年3月30日晚上，李豪林的室友不断听见他房里传出很大声的呻吟声，室友以为李豪林和赖莲慈在吵架于是报警。警方上门查看，并在和两人谈话后离开。

李豪林在警员离开后杀了未婚妻，试图砍下她的头和右脚踝，他的室友隔天早上发现李豪林的房门上有血迹跟着报警。

率先到达的救护人员见情况不对，因此在客厅等警方抵达。李豪林在这段期间挖出赖莲慈的眼珠抛下楼。警员早上约7时抵达时，看见全身赤裸的李豪林跪在赖莲慈的尸体旁，握着十字架口中念念有词。李豪林当场被捕。