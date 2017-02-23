政府接纳健培计划多项建议

（联合早报网讯）所有本地主流学府将从今年起推行学校健康膳食计划，为学生提供较健康餐饮选择。所有高等学府则须在2019财政年提供较健康饮食选择。政府也鼓励学前教育中心加入儿童托管中心健康膳食计划。

此外，学前幼童的户外体育活动时间将从现有的半小时提高至一小时。中小学学生等也能在例常的体育课之外，有更多时间和机会在校内参与体育活动。

这些是在健培计划（NurtureSG）下提出的一系列建议。

卫生部去年4月成立负责拟定健培计划的跨政府部门工作小组，探讨如何改善本地孩童和青年的健康，进而把健康生活习惯带入职场。

健培计划工作小组星期四下午公布经公共咨询后拟定的行动计划详细策略。卫生部和教育部本月中已接受所有建议。政府预料在今年中推出健培计划的完整行动计划。

这些建议着重在运动和营养饮食、心理健康，以及睡眠健康这三大范围。

除了在校园内的各种活动计划，各学府也将鼓励家长和校友组织，在星期六举办一些有趣的体育活动，让学生和家长在没有上课时也继续过得健康，培养健康生活习惯。

在心理健康方面，教育部和保健促进局将分别与所有学校和高等学府合作，提供学生机会和资源可学习互助技能等。学前教育者也将获得这方面的训练。

新成立的跨政府部门研究工作小组也将研究本地孩童和青年的自杀行为，小组由心理卫生学院医疗委员会主席冯舜圣副教授领导，成员包括文化、社区及青年部、教育部、卫生部、社会及家庭发展部、内政部和新加坡武装部队等。

在睡眠健康方面，保健促进局和教育部将加强公共教育和宣导，让家长和学生意识到有充足和品质好睡眠的重要性。

健培计划工作小组由卫生部政务部长蓝彬明医生和教育部兼通讯及新闻部政务部长普杰立医生共同领导。其余11名成员包括来自卫生部、教育部、社会及家庭发展部、心理卫生学院、保健促进局、新加坡体育和幼儿培育署的代表，以及医药界专业人士和学者。

《联合早报》去年报道，我国肥胖儿童和年轻人的比率过去五年不断上升。根据教育部的数据，肥胖学童的比率从2000年的10％，在2013年增至11％，前年更升至12％。

研究显示，发胖的儿童很可能在成年后仍然超重，而超重者更有可能患糖尿病和高血压等慢性疾病。也有研究显示，本地学生的运动量越来越少，超过80％学生每天面对电脑屏幕的时间，超出建议的两小时顶限。