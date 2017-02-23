超过1000名学生已参加新外展训练露营

由教育部与文化、社区及青年部共同推出的中三年级五天露营计划首阶段在今年一月起正式开始进行。至今，共有来自五所中学的超过1000名中三学生参与了在乌敏岛外展训练中心（OBS）举办的五天露营活动。

教育部长（学校）兼交通部第二部长黄志明今天下午到该训练中心视察学生参与露营的情况，也亲自尝试了当中的几个户外探险活动项目。

新露营计划的一个特点是多所学校会联合参与，学生们会共同学习。这是去年政府宣布的“全国户外探险教育总蓝图”的其中一个计划。

该计划的首阶段为期一年，到时，预计将有来自28所中学的约7300中三学生参加该露营活动。

在2020年之后，该露营计划将扩大到全国所有中三学生。政府也将拨款2亿5000万元在科尼岛（Coney Island）兴建多一所外展训练中心，为学生提供多一个露营场地。新训练中心预计2020年竣工。

另外，教育部也会继续加强教员培训，提升他们的户外教育专业能力。至今，已有超过600名从事户外教育的教师通过了相关培训。今年，预计500名教师会接受教育部办的相关培训课程。

为促进新体育教师的培训，国立教育学院也从今年起将目前的一天户外教育工作坊扩大为6个星期的12小时课程。